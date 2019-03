Des entreprises canadiennes qui investissent au Royaume-Uni sont inquiètes du flou autour du Brexit

« Le statut du Brexit est en constante évolution au Parlement britannique, et l’incertitude qui en résulte ne nous aide pas à planifier nos activités », explique Simon Letendre, porte-parole de Bombardier.

L’entreprise canadienne emploie plus de 8000 personnes en Royaume-Uni, réparties sur plusieurs sites. À Belfast, en Irlande du Nord, près de 3700 employés sont notamment chargés de la production des ailes des nouveaux avions A220. Ces avions sont par la suite assemblés au Canada.

À Derby, à environ deux heures au sud-est de Manchester, Bombardier Transport travaille essentiellement pour le marché britannique et est impliqué dans la modernisation du métro de Londres.

L’avenir du Brexit et la négociation d’un accord de sortie qui patine, impliquant le retour ou non de tarifs douaniers, pourraient directement toucher les affaires et le rendement de Bombardier.

« Les usines de Bombardier dépendent des chaînes d’approvisionnement européennes, assure Hubert Rioux, chercheur à l’École nationale d’administration publique. Après le Brexit, ça va être difficile d’importer des matériaux pour la production ».

L’entreprise ne cache d’ailleurs pas ses craintes et sa volonté de « faire entendre [ses] préoccupations » auprès « des parties prenantes clés au sein du gouvernement » pour « [s'] assurer que [sa] position soit connue et comprise ».

Son souhait? « Une sortie ordonnée de l’Union européenne (UE) qui aurait une incidence minimale sur [ses] activités au Royaume-Uni », soutient Simon Letendre.

Il est impératif que le Parlement trouve une solution qui fonctionne pour les entreprises du Royaume-Uni, et qu’il prévoie une période de transition appropriée. Simon Letendre, porte-parole de Bombardier

Les firmes canadiennes en attente

Bombardier n’est pas la seule firme canadienne qui pourrait être directement touchée par le Brexit. De nombreux investisseurs se sont installés ces dernières années au Royaume-Uni dans l’objectif de conquérir par la suite le marché européen.

Ces derniers mois, Element AI, spécialiste de l'intelligence artificielle, et le Groupe CGI ont par exemple ouvert une antenne à Londres.

« L’idée, pour ces entreprises, c’était de profiter de la proximité culturelle et linguistique, de l’économie libérale, pour avoir un accès plus libre aux autres pays européens », détaille Hubert Rioux.

Ces firmes « se posent des questions », confirme Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le Commissaire commercial britannique en Amérique du Nord, Antony Phillipson, est d’ailleurs venu à la rencontre des entrepreneurs montréalais fin février pour tenter de les rassurer.

« Ils s’interrogent sur leurs investissements à venir », rapporte Michel Leblanc, tout en se montrant « confiants » qu’une entente bilatérale pourrait prochainement voir le jour.

À Londres, dans les bureaux d’Exportation et développement Canada (EDC), on tente également d’aiguiller ces entreprises. « Elles sont inquiètes et elles continuent d’attendre », reconnaît Stephen Wilhelm, vice-président dans la région de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient de cet organisme fédéral.

« On ne connaît pas la décision finale, alors la période d'incertitude continue pour les entreprises qui exportent ou qui investissent. C'est donc très difficile pour les compagnies canadiennes de planifier », ajoute-t-il.

À lire aussi : Quelles sont les conséquences du Brexit pour le Canada?

Une « approche défensive » pour WSP Global

Spécialisée dans le génie-conseil, l’entreprise québécoise WSP Global dispose d’une filiale à Londres depuis 2012. Ces dernières années, elle a décidé d’adopter « une approche défensive » dans l’optique d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Anticipant un futur ralentissement économique, l’entreprise, qui évolue notamment dans le domaine ferroviaire, a misé sur une majorité de revenus provenant du secteur public, au détriment du privé.

« Il était important d’inverser la balance pour réduire les risques », affirme Isabelle Adjahi, vice-présidente de WSP Global.

On reste très prudent [avec le Brexit] et on est conservateur. On s’est dit que lorsqu’il y a un risque de ralentissement économique, les gouvernements interviennent pour supporter l’économie locale. Isabelle Adjahi, porte-parole de WSP Global

Vers un déplacement vers d’autres pays européens?

Ce Brexit pourrait pousser les entreprises canadiennes à un repositionnement stratégique et géographique, avancent des experts.

« Elles peuvent reconsidérer la place en Europe où s’installer », imagine Michel Leblanc.

« La France, la Belgique et les Pays-Bas font les yeux doux [aux entreprises étrangères]. C’est un grand jeu qui a déjà commencé », avance Charles-Emmanuel Côté, codirecteur du Centre de droit international à l’Université Laval.

Ces pays, tout comme l'Allemagne, « ont des arguments de stabilité », souligne Stephen Wilhelm.

Une des conséquences inéluctables du Brexit va être qu’on va déplacer notre tête de pont européenne sur le continent. Charles-Emmanuel Côté, professeur à l’Université Laval

Cette idée est néanmoins écartée par Bombardier. « On a beaucoup investi ces dernières années, avec des installations de haute technologie. On n’a pas l’intention de laisser tout ça », réagit Simon Letendre, le porte-parole de l’entreprise.

Selon ce dernier, même avec le Brexit, le Royaume-Uni représente « un marché stratégique » pour Bombardier.