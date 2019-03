Les Trois Accords, Vilain Pingouin et La Chicane à H2O le festival

L'équipe d'H2O le festival a dévoilé, mercredi, sa 13e programmation. Aux artistes déjà annoncés, soit Pascale Picard, Patrice Michaud et Émile Bilodeau, s'ajoutent Les Trois Accords, Kaïn et Matt Lang.

Le festival jouera également avec la corde nostalgique des festivaliers en accueillant Vilain Pingouin et La dernière Chicane. Un autre groupe originaire de la région, Shawn Wine and the Winos, clôt la liste des artistes présents.

D’autres groupes régionaux auront la chance de monter sur scène lors des fins de soirée. Le festival en dévoilera l’identité d’ici quelques semaines.

L’événement s’est par ailleurs doté d’un nouveau slogan, « H2O le festival – Créateur de souvenirs ». Le festival aura lieu du 11 au 13 juillet, à l’agora naturelle d’Amos. La traditionnelle course de bateaux dragons et la course L’Express H2O seront bien entendu de retour.

Les laissez-passer pour l’événement sont en vente dans la plupart des IGA de l’Abitibi-Témiscamingue, à la Maison du tourisme d’Amos et sur ticketacces.net.