Doug Ford n'a pas enfreint la loi en nommant Ron Taverner à la tête de la PPO, selon le commissaire à l'intégrité

Le rapport du commissaire à l'intégrité, David Wake, sur les plaintes concernant Doug Ford, avance que le premier ministre n’avait enfreint aucun des articles de la loi, comme on l’avait présumé .

Le document a été publié mercredi après-midi.

Après une analyse des éléments de preuve, le commissaire à l’intégrité a déterminé que le premier ministre n’avait aucun lien de dépendance avec le processus de recrutement, mais le processus fut imparfait. Extrait du dépôt du rapport du commissaire à l’intégrité concernant le premier ministre Doug Ford

Devant la controverse, Ron Taverner avait retiré sa candidature au poste de commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, il y a deux semaines.

Thomas Carrique a été nommé au poste le 11 mars 2019.

Dans le cadre de l’enquête, le commissaire à l’intégrité, l’avocat général et le personnel du Bureau du commissaire à l’intégrité ont réalisé 21 entrevues en personne, reçu de l’information complémentaire de 8 autres personnes et examiné plus de 3 500 documents , dévoile le rapport du commissaire à l’intégrité.

D'importantes questions sur le pouvoir de nomination du premier ministre et du Conseil des ministres sont soulevées dans ce rapport.