Les premières images de Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, dévoilées

La bande-annonce du très attendu nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, a été dévoilée mercredi. Après près de quatre ans d'absence, le réalisateur américain revient avec un long métrage qui met en vedette Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie et Al Pacino.

Avec Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino plonge dans le Hollywood des années hippies avec en toile de fond les crimes commis par la secte de Charles Manson. Margot Robbie incarne d’ailleurs l’actrice Sharon Tate, assassinée à Los Angeles, en 1969, par des fidèles de Charles Manson.

Le film raconte l'histoire des voisins de Sharon Tate, Rick Dalton et Cliff Booth, deux personnages fictifs respectivement interprétés par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

En cette année 1969, Rick Dalton, une vedette de télévision sur le déclin, et Cliff Booth, qui le double lors de ses cascades, tentent de se relancer dans un Hollywood en pleine transformation.

Je travaille sur le scénario de ce film depuis cinq ans , a déclaré Quentin Tarantino, qui a également réalisé et produit le film.

J’ai vécu la plus grande partie de ma vie dans le comté de Los Angeles, y compris en 1969 alors que j'avais 7 ans. Je suis très enthousiaste de raconter l’histoire de ce Los Angeles et de ce Hollywood qui n’existe plus. Quentin Tarantino, réalisateur

La distribution de Once Upon a Time in Hollywood réunit également Dakota Fanning, Emile Hirsch, Lena Dunham, Bruce Dern, et Luke Perry, qui est décédé le 4 mars dernier.

Une première du film à Cannes?

Once Upon a Time in Hollywood prendra l’affiche le 26 juillet 2019. Il pourrait être présenté en première, lors du Festival de Cannes, le 21 mai prochain.

Ce jour marquera les 25 ans de la projection du film Pulp Fiction, pour lequel Quentin Tarantino avait décroché la Palme d’or deux jours plus tard.