Rogers vend ses magazines Châtelaine et Maclean's à St. Joseph

Rogers Média a conclu un accord en vue de la vente de ses sept publications grand public imprimées et numériques, dont Châtelaine et Maclean's, à St. Joseph Communications.

Selon la direction, tous les employés actuels des Éditions Rogers Média se verront proposer des emplois dans le cadre de cet accord, qui devrait être finalisé le mois prochain.

Les termes financiers de l'accord n'ont cependant pas été divulgués immédiatement.

La transaction intervient après des mois d'informations non confirmées voulant que Rogers Média, une division de Rogers Communications, ait négocié la vente de ses dernières publications destinées aux consommateurs.

L'accord annoncé mercredi porte sur les éditions française et anglaise de Châtelaine, Today's Parent et Hello! Canada, ainsi que les publications numériques Flare et Canadian Business, qui n'ont plus d'édition imprimée.

Ils se joindront à plusieurs autres publications de St. Joseph Communications, qui produit déjà Toronto Life, Weddingbells, Mariage Québec et d'autres titres.