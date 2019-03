La télévision par câble serait sauvée à Hearst

Les démarches avec l'entreprise avaient débuté au début du mois, à la suite de l’annonce de cette dernière qu'elle allait interrompre le service à Hearst à compter du 1er mai.

L’entreprise basée à Halifax a indiqué qu'il n'est plus viable en raison du coût croissant de l'entretien d'un vieux système analogue.

On travaille avec Eastlink pour faire certain qu'il n'y aura pas d'interruption de service pour les clients existants et ça regarde bien présentement.

Tania Cossette, directrice générale de Hearst Connect