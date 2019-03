Manifestation étudiante à Victoriaville

Ils lancent un message au gouvernement du Québec afin que leurs stages soient entièrement rémunérés. Selon eux, un stage est similaire à un travail et mérite rétribution.

Ils joignent ainsi leur voix à d’autres étudiants en pleine mobilisation ailleurs en province.

C'est au gouvernement à qui on demande de réinvestir des fonds publics pour que notre travail soit reconnu, que l'on puisse avoir des lois qui nous encadrent et nous protègent , affirme Alice Risi de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville.

Ces jeunes prévoient se rendre à Québec jeudi où une autre importante manifestation est prévue.