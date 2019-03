Stéphane Robidas s'implique au profit de la Fondation Justin-Lefebvre

Le Tournoi de hockey adulte de Sherbrooke permettra à 32 équipes d'y participer. Les équipes peuvent s'inscrire dans l'une des trois catégories suivantes : compétitif, 35 ans et plus et classe maison.

Nous voulons offrir aux joueurs amateurs de partout au Québec la possibilité de participer à un tournoi qui sera une grande fête du hockey, comme on peut le voir dans les tournois de hockey mineur , explique Sylvain Donahue.

Des bourses d'une valeur de 10 000 $ seront remises aux équipes qui se rendront en finale et au championnat des trois classes.

La Fondation Justin-Lefebvre a notamment pour objectif de remettre des équipements sportifs aux jeunes qui en ont besoin.

Justin Lefebvre, un petit garçon de 8 ans qui aimait le sport, est décédé tragiquement d'une noyade en juin 2017.