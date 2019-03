Augmentation de salaire de 223 % en deux ans pour le PDG d'Alcoa

Depuis que Roy C. Harvey est en poste à la tête d'Alcoa, son salaire est passé de 4 millions $ US en 2016 à plus de 13 millions $ US en 2018.

Roy C. Harvey a vu son salaire augmenter de plus de 23 % en un an et 223 % depuis deux ans.

En 2016, le dirigeant américain a empoché un salaire de 4 085 000 $ US. Il a gagné 10 720 000 $ US en 2017 et 13 196 000 $ US en 2018.

Le syndicat des Métallos perplexe

Cette nouvelle ne laisse pas le syndicat des Métallos indifférent. Ce syndicat représente entre autres les travailleurs en lock-out de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI), qui appartient à 75 % à Alcoa.

Depuis le début du conflit, la compagnie répète qu’elle veut améliorer la compétitivité de l’usine. On se demande en quoi une telle augmentation du salaire du PDG améliore la compétitivité d’Alcoa. Son salaire a triplé. Ça envoie un curieux message aux travailleurs en lock-out depuis plus de 14 mois, analyse le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, Clément Masse.

L'Aluminerie de Bécancour Photo : Radio-Canada

Rappelons que la dernière offre patronale rejetée massivement le 11 mars dernier proposait aux travailleurs de Bécancour des augmentations salariales annuelles de 2,55 %, au cours de la convention collective d'une durée de six ans.

Le conflit de travail à l'ABI a été déclenché 11 janvier 2018 et a franchi la barre des 14 mois.