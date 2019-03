600 000 coups de pelle pour un bonhomme de neige de 10 mètres de haut

Grâce aux importantes quantités de neige tombées sur la Péninsule acadienne cet hiver, Carl Bertin, de Saint-Léolin, a construit un bonhomme de neige mesurant près de 10 mètres et l'a affectueusement nommé Blé d'Inde.

Carl Bertin estime avoir fait entre 500 000 et 600 000 coups de pelle pour construire son bonhomme de neige, Blé d’Inde. Heureusement, il a eu un peu d’aide de ses amis, qui ont dû faire selon lui environ 2000 coups de pelle et ont déplacé de la neige avec un tracteur.

J’ai tout le temps aimé faire des bonshommes de neige avec mes enfants, dit-il. Là j’ai décidé d’en faire un plus gros encore.

Carl Bertin n’a pas créé Blé d’Inde sur un coup de tête. Il avait prévu le coup en avance. J’ai starté à préparer ma neige deux jours avant la grosse tempête parce que je savais qu’elle s’en venait et je voulais me faire une réserve de neige.

Carl Bertin a l'habitude de faire des gros bonshommes de neige avec ses enfants, mais celui-ci est le plus à son actif. Photo : Radio-Canada / René Landry

Mais un si gros bonhomme de neige requiert des matériaux spéciaux. Une simple carotte en guise de nez ne suffit pas et Carl Bertin a plutôt utilisé un cône orange de construction. Pour le nez, la bouche et les boutons, il a découpé et peint des planches de contreplaqué. Enfin, son chapeau est fait de quatre pneus de voiture.

Pourquoi mettre autant de temps et d’énergie pour faire un énorme bonhomme de neige ? J’ai essayé de faire de quoi de positif, répond Carl Bertin. J’invite tout le monde à venir le visiter si ça peut leur mettre un sourire dans la face et prendre des photos. Il compte même mettre une enseigne pour indiquer aux curieux où trouver son oeuvre.

Selon Carl Bertin, Blé d’Inde mesure au moins 32 pieds avec son chapeau, soit près de 10 mètres.