Jay-Z, The Killers et plusieurs autres : Woodstock 50 dévoile sa programmation

Jay-Z, Dead and Company et The Killers seront les têtes d'affiche du festival Woodstock, qui fête cette année son 50 e anniversaire.

L’événement se déroulera du 16 au 18 août à Watkins Glen, dans l’État de New York, à quelque 185 kilomètres de son lieu d’origine, Woodstock, où 400 000 personnes ont assisté au festival en 1969.

Le cofondateur du festival, Michael Lang, a annoncé mardi que Miley Cyrus, Janelle Monae, Santana, Imagine Dragons, The Black Keys, The Lumineers, Robert Plant and the Sensational Space Shifters et Chance the Rapper seront aussi présents à Woodstock 50. En tout, plus de 80 groupes et artistes seront de la partie.

Michael Lang a profité de la conférence de presse de l'événement pour établir plusieurs parallèles entre la société actuelle et celle d’il y a 50 ans.

Ça fait un peu peur de voir à quel point les choses sont pareilles, comment on croyait pouvoir laisser plusieurs choses derrière, comme les disparités raciales, le combat pour l’environnement et des droits des femmes. Maintenant, on a le mouvement Black Lives Matter et le mouvement #MoiAussi, et des climatosceptiques, dont un à la Maison-Blanche. Michael Lang

Les billets du festival sous les thèmes de la paix, de l'amour et de la musique seront en vente le 22 avril, le Jour de la Terre.

Il s'agit d'ailleurs d'un événement séparé du concert anniversaire, prévu sur le site du festival de 1969.

Avec les informations de l'Associated Press