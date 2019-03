Franchir 4000 km pour recruter des travailleurs agricoles

Chaque hiver, depuis 2012, le producteur de fraises et framboises Guy Pouliot de l'île d'Orléans se rend lui-même au Mexique pour sélectionner ses nouveaux employés, des voyages essentiels pour l'expansion de sa ferme.

Au Québec, plus de 90 % des travailleurs étrangers temporaires sont recrutés par le biais d’un intermédiaire, notamment la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME).

Mais Guy Pouliot de la ferme Onésime Pouliot, qui est l’un des plus grands recruteurs de main-d’œuvre étrangère au Québec, fait les choses différemment. Il recrute en personne au Mexique.

Il estime que le déplacement en vaut le coût. Avec aujourd’hui 213 travailleurs du Mexique, ce sont les Mexicains qui ont permis l’expansion de sa ferme. Avec un taux de rétention de ses employés de plus de 90 %, la fidélité de sa main-d’œuvre lui assure une augmentation de productivité de 10 %.

S’ils ne sont pas là, on n’est pas là non plus. Parce que oui, peut-être, on pourrait trouver des étudiants, mais je n’en trouverai pas 213. Même si je les trouvais, le 30 août, chose normale, ils vont retourner à l’école. Guy Pouliot, ferme Onésime Pouliot

Guy Pouliot (deuxième à partir de la gauche) s'entretient avec Vicente Guillermo Padilla Silva, Benito León et Carlos Peña, qui l'aident dans son recrutement à Mexico. Photo : Radio-Canada

Comme l’opération embauche est déterminante, Guy Pouliot est épaulé par trois de ses fidèles employés mexicains. Les entrevues ont lieu au ministère du Travail, à Mexico. Cette année, en deux jours, 300 personnes, pour la plupart des hommes, se sont présentées.

Le choix de ces candidats est une prérogative du gouvernement mexicain. Un appel est lancé, les intéressés s’inscrivent et le Mexique établit une liste de candidats potentiels. Guy Pouliot effectue lui-même la sélection finale.

Des dizaines de candidats attendent pour passer en entrevue, au ministère du Travail, à Mexico. Photo : Radio-Canada

Le Mexique, premier pays fournisseur de main-d’œuvre agricole Plus de la moitié des employés agricoles temporaires étrangers au Canada sont mexicains. En 2018, 47,7 % des travailleurs mexicains venus ici travaillaient dans la production de légumes en champs et 22 % dans les petits fruits. Leur arrivée dans les champs du pays date de 1974 alors que le Canada signait avec le Mexique et les pays des Antilles membres du Commonwealth une première entente de recrutement. À cette première année d’embauche, 203 travailleurs mexicains sont venus prêter main-forte aux producteurs maraîchers. En 2018, ils étaient 25 232 à être embauchés dans les fermes du Canada.

Beaucoup d’appelés, peu d’élus

Ce sont des emplois très courus. Les employés mexicains temporaires travaillent aux champs pendant une période qui varie de 3 mois et demi à 7 mois et demi. Ils gagnent entre 12 000 et 22 000 $, une fortune pour eux, considérant que le salaire minimum au Québec est 10 fois celui du Mexique.

Les travailleurs mexicains au Canada ont une scolarité de base et la moitié ont complété une neuvième année. Les candidats doivent être âgés d’au moins 21 ans et provenir obligatoirement de régions rurales.

Guy Pouliot effectue une entrevue avec un candidat, à Mexico. Photo : Radio-Canada

Ils ont moins de cinq minutes pour convaincre Guy Pouliot et ses évaluateurs qu’ils sont vaillants et responsables. Ils jouent leur avenir en quelque sorte, car au Canada, la moitié des travailleurs mexicains qui réussissent à être embauchés sont toujours à l’emploi d’une ferme canadienne après 10 ans.

Quand tu prends la peine de quitter le Mexique, que tu laisses ta conjointe derrière toi, parce qu’ils sont tous mariés ou conjoints de fait et près de 90 % ont des enfants. Là, ils prennent la peine de s’expatrier pendant 4 à 8 mois, il y a une motivation. Guy Pouliot, ferme Onésime Pouliot

L’entente Canada-Mexique prévoit que la moitié du voyage en avion est payé par l’employeur. Ils logent aux frais de l’agriculteur dans des habitations conformes aux normes fédérales. Ils ont droit à l’assurance-maladie et sont couverts par le régime de santé et de sécurité au travail. Les normes minimales du travail en agriculture s’appliquent : la semaine travaillée peut être de six jours, mais à taux simple, suivi d’un congé minimum de 32 heures consécutives.

« Les salaires sont plutôt bas [au Mexique]. Pour faire vivre la famille, il faut partir pour travailler », explique José, qui est venu tenter sa chance auprès de Guy Pouliot.

José espère bien décrocher un emploi à la ferme Onésime Pouliot. Photo : Radio-Canada

Le processus de sélection tire à sa fin et de nombreux aspirants seront déçus. En 2019, à la sélection de Guy Pouliot, seulement un candidat sur cinq décrochera un emploi.

Pour l’employeur de l’île d’Orléans, c’est moins que les années passées. Ça s’explique. Il avait l’habitude de ramener des travailleurs pour d’autres fermiers amis. Mais les revenus des producteurs de fraises ont chuté en 2018.

En cause : la sécheresse qui a entraîné une diminution des volumes de fruits de 20 %.

Et aussi, les augmentations du salaire minimum de 2017 et 2018 ont grugé la marge de profit, déjà mince dans ce secteur. De plus, la nouvelle hausse du salaire minimum au 1er mai, à 12,50 $ l'heure, créée une pression additionnelle.

Guy Pouliot estime que le déplacement qu'il effectue chaque année au Mexique en vaut le coût. Photo : Radio-Canada

Selon le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture, la pénurie de travailleurs dans les champs de fruits et légumes, productions en serre, pépinières, vergers et vignes au Canada devrait atteindre 66 000 employés en 2025, d’où la nécessité de recruter à l’étranger. Le secteur de l’horticulture maraîchère est le plus grand employeur de travailleurs étrangers. Il s’agit d’un domaine de l’agriculture qui est très peu mécanisé. Les maraîchers ont un grand besoin d’employés manœuvres pour la plantation, l’irrigation, la récolte et le classement de leurs fruits et légumes.

Des retombées dans le Mexique rural

Le Mexique est un pays jeune. L’âge médian est de 26 ans alors qu’il est de 40 ans au Canada. L’État de Mexico représente pour le Canada le plus grand bassin de main-d’œuvre agricole mexicaine. En 2018, sur près de 26 000 employés mexicains, 3400 personnes venaient de cette région.

À 70 kilomètres au sud-est de Mexico, le village de 2500 habitants San Diego Huehuecalco à lui seul envoie chaque année 25 hommes à la ferme Onésime Pouliot de l’île d’Orléans. D’autres travaillent en Ontario, comme Raul Padilla Silva, à l’emploi de la ferme maraîchère Top Tomato depuis une dizaine d’années.

Pour ce producteur laitier, l’argent gagné au Canada a tout changé. Avant, sa famille possédait quatre vaches; Raul en a maintenant 35. Il a pu acheter aussi une trayeuse, un tracteur et d’autres machineries. La ferme agrandie donne aussi du travail au mari de sa nièce. Et il a pu construire une belle maison avec les chambres à l’étage.

Raúl Padilla Silva, dans sa ferme Photo : Radio-Canada

Lorsqu’ils reviennent à l’automne, après des mois passés dans une ferme du Québec, de l’Ontario ou d’ailleurs, la majorité des Mexicains retournent travailler aux champs. Que ce soit le maïs dans l’État de Mexico, le café dans le Veracruz ou la canne à sucre dans le Michoacán, leur gagne-pain mexicain représente environ une dizaine de dollars par jour.

En 2018, les travailleurs agricoles temporaires mexicains ont gagné au Canada 400 millions de dollars. Ils en ont rapporté dans leur pays 278 millions nets. De l’argent destiné aux régions rurales.