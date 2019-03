La GRC croit que la disparition d’un cowboy en C.-B. pourrait être liée à « un acte criminel »

La sergente Janelle Shoihet dit que les membres de l’Unité des crimes majeurs de la région ont revu les preuves collectées depuis la disparition de Ben Tyner, et déterminé que sa disparition pouvait être liée à des activités criminelles.

Deux jours après sa disparition, le cheval de Ben Tyner, un homme âgé de 32 ans, a été retrouvé sans son cavalier, mais avec sa selle, près de la route 97 au nord-ouest de Merritt.

Malgré des recherches importantes impliquant des membres de la GRC et des bénévoles à pied et à cheval, ainsi que des hélicoptères, des véhicules et des motoneiges, aucune trace de Ben Tyner n’a été trouvée.

Janelle Shoihet a déclaré que les enquêteurs de la GRC ont demandé l'aide des détectives de l’Unité des crimes majeurs, mais que jusqu'à cette semaine il n'y avait aucune indication d’acte illégal dans cette affaire.