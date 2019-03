Une augmentation des crimes violents coûte cher au Service de police de Thunder Bay

La cheffe a présenté son rapport sur les écarts budgétaires le mardi 19 mars

Près de la moitié des dépenses imprévues – 519 000 $ – sont liées à la rémunération d’heures supplémentaires.

En fin d’année, nous avons vu un montant important d’homicides , a-t-elle expliqué. Évidemment, ça a causé une augmentation de nos dépenses en heures supplémentaires.

Elle explique que le taux de crimes violents à Thunder Bay est particulièrement élevé.

Nos taux d’homicides, d’agressions sexuelles et de personnes disparues sont élevés. Ce sont des enquêtes qui requièrent beaucoup d'employés. Sylvie Hauth, cheffe de la police de Thunder Bay

D’autres facteurs ont aussi contribué à l’écart budgétaire, a affirmé Mme Hauth.

En plus des frais juridiques et des frais de voyagement, la cheffe souligne une augmentation des dépenses liées aux réclamations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

Plusieurs agents, dit-elle, ne travaillent pas actuellement en raison de blessures liées au travail.

Le directeur des communications du Service de police de Thunder Bay, Chris Adams, affirme que les modifications de 2016 aux règlements de la CSPAAT contribuent à cette augmentation.

Ces modifications stipulent que si un premier intervenant est diagnostiqué comme souffrant d’un trouble de stress post-traumatique, la CSPAAT présume que cette condition est survenue en milieu de travail jusqu’à preuve du contraire.