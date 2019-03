Netflix dévoile la bande-annonce de Stranger Things 3

Dans la bande-annonce dévoilée mercredi matin, on retrouve les jeunes personnages des premières saisons; mais déjà on voit que ceux-ci ont vieilli. Nous ne sommes plus des enfants. Tu crois qu’on va rester dans mon sous-sol toute la journée et jouer à des jeux pour le reste de notre vie? , s’exclame Mike.

On retrouve aussi l’étrange créature qui hante la ville de Hawkins, sous une forme plus monstrueuse que jamais.

La saison sera diffusée sur Netflix le 4 juillet, et mettra en scène les célébrations du jour de l’indépendance américaine.