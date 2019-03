Theresa May demande un report du Brexit jusqu'au 30 juin

Après le rejet à deux reprises par les parlementaires britanniques de son accord de sortie de l'Union européenne, le première ministre Theresa May a officiellement demandé mercredi au Conseil européen un report au 30 juin de la date du Brexit actuellement prévu pour le 29 mars prochain.

La chef du gouvernement britannique a confirmé mercredi matin aux médias qu'elle avait effectivement écrit au président du Conseil européen, Donald Tusk, pour solliciter un report de la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Coincée par le Parlement qui a refusé à deux reprises de ratifier l'accord qu'elle avait négocié avec l'Union européenne pour encadrer la sortie de son pays de l'Union européenne, qui doit avoir lieu le 29 mars prochain, Theresa May n'avait guère d'autres options que de demander un report du Brexit qui arrive à grands pas et peut-être ainsi éviter une sortie sans accord avec les Européens, un scénario que redoutent les Britanniques.

À Bruxelles, l'Union européenne a réagi froidement à la demande en expliquant que le Royaume-Uni devra avoir quitté l'Union au plus tard le 23 mai à défaut de quoi le pays devra participer aux prochaines élections européennes puisqu'il serait encore membre à cette date et donc tenu de prendre par tau scrutin et à la formation du nouveau Parlement européen qui doit commencer à siéger le 2 juillet prochain.

« Le retrait doit être achevé avant le 23 mai, sans quoi nous ferons face à des difficultés institutionnelles et à une incertitude juridique », a prévenu le président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker.

De son côté, la première ministre May a rétorqué qu'elle ne croit pas que d'obliger son pays à prendre part aux prochaines élections européennes soit une bonne chose en dépit du fait que la date qu'elle propose pour le Brexit soit postérieure aux srcutin.

Plus de détails suivront.