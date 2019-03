Alerte Amber : le père ne sera pas accusé

C'est ce que confirme la police régionale de York.

Pour la porte-parole du corps policier Laura Nicolle, la chose la plus importante, c'est que la fillette et le père aient été retrouvés sains et saufs quelques heures à peine après la diffusion de l'alerte Amber.

Elle dit que la police est très reconnaissante de l'aide du citoyen inquiet qui a contacté le 911 après avoir vu les photos de la fillette et du père et les avoir reconnus, menant à l'appréhension du père.

On croyait que l'enfant était en danger , explique son collègue Andy Pattenden. Il ajoute que toute alerte Amber doit être approuvée par la Police provinciale, qui est responsable du système d'alerte.

Selon toutes les informations qu'on avait, on pensait que l'enfant était en danger. Andy Pattenden, porte-parole de la police régionale de York

Notre seul objectif, dit-il, était de retrouver l'enfant dès que possible.

Le père, qui a été relâché, ne comprend pas pourquoi la police a diffusé une alerte Amber. Il explique qu'il allait chercher sa fille à la sortie des classes depuis le début de l'année scolaire.

Initialement, la police affirmait que le père n'avait pas le droit d'emmener la fillette.

Le père et l'enfant étaient montés à bord d'une fourgonnette taxi pour ensuite partir dans un autre véhicule. La police avait déployé un hélicoptère, des unités canines,et des policiers en patrouille en uniforme et en civil pour retrouver la fillette.

Par ailleurs, nombre de personnes se sont plaintes d'avoir continué à recevoir l'alerte Amber même après son annulation. D'autres ont affirmé qu'elles n'avaient jamais reçu la version française de l'alerte.