Réduction de personnel à la mine d'or Westwood en Abitibi

Dans un communiqué de presse, le président et chef de la direction d'Iamgold Steve Letwin dit regretter le départ de collègues et affirme que la société offrira une aide à l'emploi pour ces travailleurs.

La réduction de personnel a pour objectif de stabiliser le contrôle des coûts.

Selon le syndicat, cette réduction d'effectifs devrait toucher plus de deux cents travailleurs dont la plupart sont des sous-traitants. Le représentant syndical des métallos, Harold Arseneault affirme que le syndicat n'est pas surpris de cette décision de la direction.

« Il y a eu dernièrement des coups de terrain qui ont nécessité la fermeture de certains niveaux et c'est là qui est la plus forte teneur en or, dit-il. Présentement, la direction est à revoir toute la procédure de minage. On ne vous cachera pas que l'on n'est pas surpris. On avait des questionnements au niveau de la santé et de la sécurité. On savait qu'un jour ou l'autre il devait y avoir un changement qui se produise pour réussir à travailler sécuritairement dans cette mine-là. »

Malgré les mises à pied, on pense que c'est un geste qui est responsable, c'est ce qu'il fallait faire. Harold Arseneault

Les prévisions de production de Westwood pour 2019 se situent entre 100 000 et 120 000 onces d'or.

Selon les données de l'an dernier, 450 personnes travaillaient à la mine Westwood.

La porte-parole de l'entreprise indique que pour l'instant, la minière ne fera pas de commentaire.