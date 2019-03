Un manque de médecin perturbe des services médicaux à Dalhousie

Il n’y aura pas de médecins les mercredis, jeudis et vendredis, de 16 h à 20 h, jusqu’au 12 avril.

Il n’y aura pas de médecin non plus les 30 et 31 mars, de 8 h à 16 h.

La clinique demeure toutefois ouverte selon son horaire habituel. Les patients seront soignés par une infirmière quand il n'y aura pas de médecin sur place.

Des circonstances incontrôlables expliquent la situation, indique Vitalité.

Les autorités médicales recommandent aux patients qui doivent consulter un médecin pendant ces interruptions de services de se rendre plutôt à la salle d’urgence la plus près de chez eux.

Rappelons qu’un manque d’infirmières a récemment entraîné la fermeture du service d’obstétrique de l’hôpital de Bathurst pendant plusieurs semaines.