Réagissant au budget Morneau déposé mardi, le maire Maxime Pedneaud-Jobin a qualifié de mauvaise nouvelle la décision d'Ottawa de ne pas accorder plus d'argent au transport collectif.

Selon M. Pedneaud-Jobin, les montants actuels sont insuffisants pour financer les grands projets des villes de Montréal, Québec et Gatineau.

C'était une bataille pour le budget, là, ça va devenir un enjeu électoral. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau