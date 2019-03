Un incendie a ravagé une maison à Sherbrooke

Une maison de la rue Wellington Sud à Sherbrooke a été ravagée par les flammes mardi soir. Une vingtaine de pompiers ont combattu l'incendie jusqu'à trois heures du matin avant que le feu reprenne mercredi matin. Le brasier a été éteint environ deux heures plus tard.

Vers 22 h 45, les flammes émanant du 1772, rue Wellington Sud étaient encore bien visibles. Le premier appel d'urgence a été reçu vers 21 h 20.

Dès l'arrivée des policiers, il y avait des flammes apparentes au niveau du toit, explique le chef de division aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Brochu. On ignore la cause, mais le feu s'est propagé à l'entretoit.

Tous les occupants du bâtiment ont été en mesure d'évacuer les lieux sans être blessés.

Le bâtiment semblait aussi héberger une entreprise de toilettage pour animaux, mais selon les premières informations, aucune bête ne se trouverait à l'intérieur.

On a eu l'information selon laquelle il pourrait y avoir des animaux. On a fait des recherches, il n'y avait aucun occupant et aucun animal. C'est l'information qu'on a pour le moment , a-t-il ajouté, alors que l'opération était toujours en cours.

En fin de soirée, il était impossible d'évaluer l'étendue des dégâts, mais les pompiers estiment que le bâtiment sera fortement endommagé au niveau de la structure et surtout en raison des dommages par l'eau.

Une enquête aura lieu mercredi pour déterminer les causes exactes de l'incendie.