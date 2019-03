Des locaux d’un aréna transformés en salles de classe à Saint-Denis-de-Brompton

L’aréna est situé à quelques mètres du lieu d’établissement d’enseignement primaire. Des élèves y suivront donc leurs cours dès la rentrée scolaire en septembre prochain. La CSRS espère obtenir rapidement du financement pour agrandir l’école et éviter que le scénario ne se répète.

D’ailleurs, le conseil municipal a déjà accepté de céder le terrain requis pour le projet.

Le Conseil est soucieux que la CSRS fasse tout en son pouvoir pour obtenir du gouvernement les autorisations et sommes requises pour procéder à l’agrandissement de l’école primaire étant donné la croissance soutenue de la municipalité qui attire de plus en plus de jeunes couples et de familles , peut-on lire dans la résolution adoptée par la Ville.

Peu d’impacts sur les services

À la suite de l’inventaire des besoins d’accès aux locaux municipaux mené auprès des organismes et associations de Saint-Denis-de-Brompton, la Municipalité estime être en mesure de libérer ces espaces en poursuivant la même prestation de services , précise-t-on dans le même document.

Le conseil municipal s’est aussi engagé à contribuer aux représentations auprès du gouvernement pour que les autorisations et sommes requises soient accordées à la CSRS pour lui permettre d’agrandir l’école Jardin-des-Lacs en prévision de l’année scolaire 2020-2021.

L’école du Jardin-des-Lacs avait déjà ajouté huit nouvelles classes en 2014