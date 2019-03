« Ce budget n’a aucune légitimité », soutient le chef conservateur

Les chefs des partis d'opposition ont tour à tour décrié le budget présenté par le gouvernement libéral. Le conservateur Andrew Scheer a eu les mots les plus durs, estimant l'exercice illégitime dans le contexte de l'affaire SNC-Lavalin.

Le chef du Parti conservateur a très peu commenté les mesures spécifiques contenues dans le budget. Il a préféré dénoncer la fin des travaux du comité de la justice concernant le scandale SNC-Lavalin.

« Justin Trudeau cache sa corruption reliée à SNC-Lavalin sous 41 milliards de dollars de nouvelles dépenses financées par des hausses d’impôts s’il est réélu », a affirmé Andrew Scheer.

C’est le camouflage le plus cher de l’histoire des camouflages. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

« Ce sont des déficits budgétaires pour cacher le scandale avant l’élection et les hausses d’impôts pour les payer après les élections », a-t-il ajouté.

Pour protester contre ce « camouflage », les conservateurs ont d’abord retardé la présentation du budget en forçant la tenue d’un vote, ils ont ensuite chahuté le discours du ministre des Finances Bill Morneau, puis ils sont sortis de la Chambre des communes.

« Ce budget n’a aucune légitimité et nous ne pouvions pas lui en accorder en restant présents à la Chambre », a expliqué le chef conservateur.

M. Scheer a averti que son parti n’hésitera pas à perturber les activités parlementaires au cours des prochains jours. « Comme vous venez de le voir, nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour demander des comptes à Justin Trudeau. Rien n’est exclu. Nous sommes prêts à tout », a-t-il indiqué.

Une tactique critiquée

Invité à commenter la stratégie des conservateurs, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a affiché son scepticisme.

« Je ne pense pas que ce soit la bonne façon d’exprimer ses préoccupations face au gouvernement », a-t-il soutenu, réitérant sa demande pour une enquête publique sur la gestion du dossier SNC-Lavalin.

La nomination d’une ancienne ministre libérale comme conseillère du premier ministre chargée d’étudier la relation entre le gouvernement et le procureur général du Canada ne suffira pas à restaurer la confiance de la population, a-t-il affirmé.

« Rien de cela ne satisfait les Canadiens, qui veulent la vérité », a ajouté le chef néo-démocrate.

Un budget qui cible les mauvaises priorités, déplore le NPD

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, commente le budget des libéraux. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Logement abordable, services de garde, assurance médicaments universelle, protection des pensions : Jagmeet Singh a surtout dénoncé ce que le budget ne comportait pas, accusant le gouvernement de ne pas définir les bonnes priorités.

« On voit un gouvernement qui continue de donner des grands cadeaux aux entreprises et aux plus riches, mais des miettes à monsieur, madame Tout-le-monde », a soutenu le chef néo-démocrate, qui se livrait pour la première fois à l’exercice depuis qu’il est député.

Combien de millénariaux ont assez d’argent dans leur REER pour acheter une maison? Cela montre à quel point M. Trudeau est déconnecté par rapport à ce que traversent les Canadiens. Jagmeet Singh, chef du NPD

La chef du Parti vert, Elizabeth May, a évoqué un « budget électoral » visant à « plaire aux foules ».

« Compte tenu du calendrier législatif, il n’y a aucune chance que la majorité de ces choses puissent être faites avant la prochaine élection », a-t-elle prédit. Le budget inclut une trentaine de mesures qui devront faire l’objet de modifications législatives pour entrer en vigueur, a souligné Mme May.

« C’est un gros cadeau emballé avec du papier et du ruban qui ne pourra être ouvert que s’ils sont réélus et qu’ils parviennent à faire adopter ces 35 mesures », a-t-elle illustré.