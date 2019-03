Budget Morneau : des impacts pour la région

Pour les producteurs laitiers touchés par l'entrée en vigueur du nouvel accord commercial canado-américain, Ottawa prévoit 2,15 milliards de dollars pour le rachat de quotas des producteurs de lait.

Le président du Syndicat des producteurs laitiers de la région, Daniel Gobeil, devrait réagir aux mesures annoncées plus tard en soirée ou mercredi matin.

Le budget fédéral prévoit aussi 1,5 milliard de dollars pour garantir la valeur de ceux qui conserveront leurs quotas de lait.

Dans le secteur forestier, 251 millions de dollars ont été annoncés pour des programmes d'innovation, de transformation de l'industrie et de mise en marché.

Le gouvernement Trudeau prévoit aussi dépenser entre 5 et 6 milliards de dollars pour améliorer l'accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, une mesure qui pourrait toucher plusieurs municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Enfin, les médias écrits qui doivent prendre le virage numérique pourront bénéficier d'un programme d'aide de 600 millions de dollars. Les abonnés à des médias numériques pourront profiter de crédits d'impôt.

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, qualifie le budget Trudeau d’« électoraliste ». Selon lui, il ne contient pas de mesures concrètes pour la région, notamment en matière d'aluminium.

Même si des montants ont été annoncés pour les producteurs laitiers, le député Martel ne remarque pas d'engagement formel en ce qui a trait à l'aide accordée aux agriculteurs. Même chose pour la Base de Bagotville, l’un des plus importants employeurs de la région.

Richard Martel déplore également que le gouvernement n'ait pas tenu sa promesse de retourner à l'équilibre budgétaire.

La députée fédérale de Jonquière, Karine Trudel, croit que le budget ne répond pas aux attentes des régionaux.

Une des plus grandes attentes pour ce budget était un soutien pour les producteurs laitiers et même sur cet aspect, le gouvernement Trudeau a offert un chiffre, mais pas d’échéancier ni de détails sur le déploiement du programme , a indiqué la députée, par voie de communiqué.

La représentante du NPD croit que depuis quatre ans, le budget Morneau équivaut à du pareil au même.

Cette année, encore, on a l’impression que les annonces sont toujours pour les années à venir et ne visent pas à mettre en place des mesures concrètes et immédiates pour les régions. Bref, un budget de promesse et d’image.

Karine Trudel, députée fédérale de Jonquière