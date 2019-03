L'engagement du fédéral pour un 6e lien accueilli tièdement par Watson et Pedneaud-Jobin

Les maires d'Ottawa et de Gatineau accueillent avec scepticisme l'engagement du gouvernement fédéral pour la construction d'un éventuel sixième lien entre les deux rives de la rivière des Outaouais.

Dans son budget 2019, présenté mardi et titré Investir dans la classe moyenne (Nouvelle fenêtre) , le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé que le gouvernement fédéral compte mettre à jour les études existantes sur les liens interprovinciaux.

Ottawa entend aussi élaborer un plan provincial intégré de longue durée sur les points de passage interprovinciaux, dirigé par la Commission de la capitale nationale, en collaboration avec les deux gouvernements provinciaux et les villes de Gatineau et d’Ottawa .

Or, l'intention du fédéral d'étudier la possibilité de construire un sixième pont va à l’encontre de la position de la Ville d’Ottawa et du gouvernement de l’Ontario, qui ont déjà refusé un tel projet dans le passé.

Je ne comprends pas l’utilité d’étudier une nouvelle fois la nécessité d’un sixième lien , a affirmé le maire de la capitale, Jim Watson, en réaction à la nouvelle. La Ville a été très claire, nous ne soutenons pas un nouveau pont à l’île Kettle. Cela détruirait des quartiers entiers.

Nous attendons les détails, mais à ce stade-ci, ça ne nous semble pas être une priorité , a-t-il précisé, rappelant avoir proposé, il y a quelques années, la mise sur pied d’études environnementales pour la construction d’un tunnel pour sortir les semi-remorques du centre-ville .

Le transport en commun est la clé, dit Pedneaud-Jobin

De son côté, le maire de Gatineau n'est pas plus chaud à l'idée. Maxime Pedneaud-Jobin a réitéré son scepticisme face à la construction éventuelle d’un sixième lien.

Je pense que la vraie solution, si on veut améliorer le transport, c’est ce que M. Watson et moi on est en train de faire , a-t-il dit lors d'une mêlée de presse à la Maison du citoyen.

Je ne crois pas que c’est une bonne nouvelle, dans le sens que ce sont des dépenses qui vont se faire et les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

M. Pendeau-Jobin a dit ne pas croire que le gouvernement fédéral soit le mieux placé pour mener de front le dossier du transport entre les deux rives.

Entre réjouissance et inquiétude à la Chambre de commerce

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau s'est pour sa part réjoui de l'annonce de l'engagement du gouvernement fédéral.

Ça fait assez longtemps qu’on entend le député Steven MacKinnon nous parler d’un sixième pont, alors ce n’est pas de refus , a affirmé Pierre Samson.

Il a toutefois avoué qu’il ne s’attendait pas à une telle nouvelle si rapidement, et ce, le jour suivant l’annonce par le député MacKinnon voulant que le pont Alexandra doive être remplacé dans un horizon de 10 ans.

D'ailleurs, le ministre Morneau a confirmé dans son budget la vétusté du pont plus que centenaire, sans toutefois annoncer une enveloppe précise pour son remplacement.

M. Samson a par ailleurs ajouté qu'il s'inquiète des répercussions économiques de la fermeture à venir de certaines voies interprovinciales en raison de travaux majeurs sur certains ponts de la région.

Les maires satisfaits dans d'autres dossiers

Outre la question du pont, le maire Watson a bien accueilli le budget. Selon lui, il permettra aux communautés créer des résultats positifs et significatifs pour les résidents dans les domaines de l'infrastructure, du logement abordable, du transport en commun et de l'environnement .

Pour le reste, il y a de bonnes nouvelles et il y a de moins bonnes nouvelles pour la Ville de Gatineau dans le budget Morneau, a indiqué le maire Pedneaud-Jobin. Parmi les bonnes, se trouve un transfert ponctuel aux municipalités de 2,2 milliards de dollars de la taxe sur l’essence.

On se rappellera que c’est le programme qu’on aime le plus, parce que les villes ont une liberté totale sur l’utilisation de ces fonds-là , a-t-il expliqué. Il croit que Gatineau pourrait obtenir quelque 16 millions de dollars à travers ce programme.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et Angie Bonenfant