Un conducteur arrêté à 76 km/h dans une zone scolaire à Val-d'Or

Les patrouilleurs du poste principal ont concentré leur intervention près d'une école du secteur Baie-Carrière.

Au terme de ce déploiement, 37 constats d'infraction ont été délivrés pour excès de vitesse.

En zone scolaire, la vitesse à observer est de 30 km/h. Or, un conducteur a reçu une amende de 666 $ et 10 points d'inaptitude pour avoir circulé à 76 km/h dans ce secteur, soit 46 km/h de plus que la limite permise.

Le conducteur a vu son permis de conduire suspendu pour sept jours.

L'opération s'est tenue pendant les heures de classe et à la sortie des écoliers.