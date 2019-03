Gestion de l’offre : 3,9 milliards de dollars pour soutenir les agriculteurs

Les agriculteurs des secteurs des produits laitiers, de la volaille et des œufs auront accès à un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars pour faire face aux conséquences de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Le montant total inclut les 250 millions de dollars qui ont déjà été octroyés aux producteurs laitiers pour composer avec les pertes de revenus liées à la signature de l’AECG. Ce programme quinquennal, qui aide les producteurs canadiens de lait de vache à améliorer leur productivité grâce à la mise à niveau de leur équipement, prend fin le 31 mars 2022.

De plus, le gouvernement octroiera 1,5 milliard de dollars pour un programme de garantie de la valeur des quotas qui offrira une protection aux agriculteurs contre la diminution de la valeur des quotas à la vente.

Les représentants de l'industrie laitière canadienne, qui demandent depuis des mois à Ottawa de compenser les pertes subies à la suite des récents accords internationaux, ont fait connaître leurs demandes aux responsables du gouvernement fédéral lors d'une série de rencontres au cours des dernières semaines.

L’industrie évalue la perte de parts de marchés des producteurs canadiens à 450 millions de dollars par années, dont environ 170 millions de dollars au Québec, en raison de l’ACEUM.