Wajdi Mouawad ouvrira le 13e Festival TransAmériques

Le dramaturge lancera un tourbillon de 23 spectacles de danse et de théâtre contemporains d’ici et de l’étranger qui prendra d’assaut Montréal du 22 mai au 4 juin 2019. On pourra assister à 9 premières mondiales et 11 premières nord-américaines.

Le FTA offrira aussi un grand spectacle extérieur gratuit, Innervision de Martin Messier. L'artiste pluridisciplinaire dirigera en direct, au cœur du Quartier des spectacles, 60 danseurs dans un grand ballet de fin du monde.

D’autres créations portées par des artistes québécois sont également attendues, notamment This Time Will Be Different, une performance-installation de Lara Kramer et Emilie Monnet qui dénonce le statu quo envers les peuples autochtones canadiens.

De nouveaux territoires géographiques seront explorés avec des artistes qui révèleront leur vision du monde pour la première fois au FTA, parfois même en Amérique du Nord, dont le Sud-Coréen Jaka Koo et la Polonaise Anna Karasińska en théâtre.