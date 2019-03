Weyburn examinera à nouveau le projet de foyer collectif pour personnes handicapées

« Pour assurer une résolution rapide, ce projet sera réexaminé le plus tôt possible par le conseil municipal, tout en respectant les procédures et les règlements municipaux », a déclaré un porte-parole de la Ville.

Une rencontre a été organisée, lundi, entre les conseillers municipaux, le ministère des Services sociaux, la Société de logement de la Saskatchewan, Weyburn Group Home Society et le constructeur Terra Developments.

Selon le porte-parole de la Ville, tout indique que les personnes présentes lors de cette rencontre se sont entendues sur le fait que la construction du foyer dans le quartier The Creeks pourrait être finalement autorisée.

La semaine dernière, le conseil municipal de Weyburn a rejeté le projet de construction en invoquant un impact négatif sur la valeur des maisons dans ce quartier ou encore des risques pour la sécurité.

Plusieurs politiciens saskatchewanais ont vivement critiqué cette décision du conseil municipal. Des habitants de Weyburn avaient organisé une manifestation, mercredi, dans le quartier The Creeks pour protester contre cette décision.

Avec les informations de CBC