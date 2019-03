Vols commerciaux à Saint-Hubert : Chrono Aviation se veut rassurant

Dès le 1er avril, l’entreprise prévoit effectuer cinq décollages par semaine, dont un pendant la nuit, ce qui préoccupe certains citoyens.

Dany Gagnon, vice-président de Chrono Aviation, indique que ses 737-200 sont munis d’un silencieux qui permet d’atténuer de 30 % le bruit au décollage par rapport à des appareils semblables. Il ajoute que le décollage ne dure que 45 secondes avec un niveau sonore maximum de 90 décibels.

En ce qui concerne les vols qui atterriront la nuit, ils le feront en réduisant les moteurs au minimum, dit-il. Selon lui, il y a déjà eu 25 vols de 737-200 depuis janvier et personne ne s’en est plaint.

M. Gagnon mentionne aussi que les activités de Chrono Aviation à Saint-Hubert vont avoir un impact économique positif, soit une centaine d’emplois bien payés et entre 700 et 800 clients par semaine qui pourront faire affaire avec les commerçants du secteur.

L'entreprise a obtenu un contrat avec la société minière Baffinland Iron Mines, située au Nunavut, et effectuera la liaison avec cette destination.

Vols à faible coût

En plus des vols nolisés de Chrono Aviation, Canada Jetlines a annoncé en février son intention de s'installer à l'aéroport de Saint-Hubert pour offrir des vols au rabais vers des destinations comme New York et la Floride.

Le président du conseil d’administration de l’aéroport, Charles Vaillancourt, indique que d’autres compagnies d’aviation à très bas coûts sont intéressées à s’établir dans la région de Montréal.

« Les lignes aériennes à bas coûts cherchent un aéroport compatible à leur modèle d’affaires, avec une structure de coûts compétitive », a-t-il dit à l’émission Gravel le matin.

L’aéroport souhaite pouvoir offrir ce service à des voyageurs qui traversent actuellement la frontière vers Plattsburgh ou Burlington pour y prendre des vols très bon marché.

En août dernier, l’aéroport de Saint-Hubert a inauguré une nouvelle piste d’atterrissage qui peut accueillir de gros porteurs comme l'Airbus A220/320 ou le Boeing 737-200.

Avec la collaboration de Marc Verreault