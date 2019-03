Budget 2019 : deux contrats fédéraux dans la mire de Chantier Davie

Le gouvernement Trudeau a l’intention de procéder au remplacement du MV Madeleine, un navire qui relie le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard, et du MV Holiday Island, qui fait la navette entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Le vice-président aux Affaires publiques chez Chantier Davie, Frédérik Boisvert, mentionne que l’entreprise a déjà amorcé des négociations pour obtenir les contrats de ces deux navires.

Selon lui, la compagnie de Lévis possède une longueur d’avance sur ses deux concurrents au pays : les chantiers Irving, de Halifiax, et Seaspan, de Vancouver.

« Les deux sont à pleine capacité, donc incapables d’avoir des projets supplémentaires, des contrats supplémentaires », affirme M. Boisvert en entrevue à Radio-Canada.

On est prêt à livrer la marchandise dans les temps puis dans les délais, contrairement aux deux autres chantiers. Frédérik Boisvert, vice-président aux Affaires publiques, Chantier Davie

400 emplois

Depuis la fin de l’année 2017, le Chantier Davie a mis environ 1000 travailleurs à pied, faute de contrats suffisants.

Selon Frédérik Boisvert, les deux contrats fédéraux permettraient de fournir des emplois à 400 travailleurs pendant trois ans.

« Avec le nombre d’employés qu’on a perdus, ça ferait une belle fleur. Ça serait vraiment quelque chose de précieux pour nous pour rebâtir le noyau d’expertise qu’on a perdu depuis octobre 2017 », confie-t-il.

Si l’entreprise de Lévis parvient à décrocher les contrats, son porte-parole assure qu’elle sera en mesure de commencer les travaux très rapidement.

Frédérik Boisvert explique que pour ce type de contrat, il faut généralement prévoir une année pour la conception des plans et devis et deux autres pour la construction.

