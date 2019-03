Dave Smart quitte son poste d'entraîneur des Ravens de Carleton

Le légendaire pilote de la formation va relever de nouveaux défis comme directeur des opérations basketball. À ce titre, il sera responsable des deux équipes de basketball de l'Université Carleton et sera chargé de maintenir le niveau de compétitivité du programme.

Ça a été tout un parcours. Diriger a été mon second amour après ma femme et mes enfants , a souligné Smart dans un communiqué publié par l'établissement d'enseignement.

Je suis très reconnaissant envers l'Université et j'ai hâte de relever ce nouveau défi qui me donne la chance de rester dans le basketball, tout en ayant plus de temps avec ma famille.

Dave Smart, entraîneur des Ravens pendant 19 ans