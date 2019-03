Trois-Rivières bannit la vente de bouteilles d'eau dans ses activités et installations

La vente de bouteilles d’eau sera bannie notamment dans les fêtes de district, les consultations publiques et les réunions de travail.

La mesure entrera en vigueur de façon progressive.

La nouvelle réglementation ne touchera pas les événements comme le Grand Prix de Trois-Rivières et le Festivoix. Les arénas du territoire et l'amphithéâtre Cogeco ne seront pas tenus non plus de bannir la vente d'eau embouteillée.

Les élus affirment qu'ils sont conscients du défi que représenterait un tel changement pour les grands événements et certains endroits dans la ville.

Ils veulent toutefois mettre en place un plan d'action pour les aider à réduire la consommation d'eau dans des bouteilles en plastique sur leurs sites.

Par exemple, des fontaines d'eau additionnelles seront installées sur le territoire pour favoriser la consommation de l'eau de la ville.

Vers une deuxième communauté bleue en Mauricie et au Centre-du-Québec

La Ville de Trois-Rivières veut obtenir la désignation communauté bleue qui, au Québec, est attribuée par l'organisme Eau secours.

Si Trois-Rivières devient une communauté bleue, elle sera la deuxième municipalité de la Mauricie et du Centre-du-Québec à obtenir ce titre, après Nicolet qui l'a obtenu le mois dernier. Elle sera aussi la ville la plus populeuse à entrer dans la catégorie des communautés bleues au Québec.

Quatre municipalités de la province ont obtenu la certification communauté bleue jusqu'à maintenant : Amqui (16 septembre 2013), Danville (28 janvier 2019), Nicolet (11 février 2019) et Rivière-du-Loup (15 février 2019). Il y en a une quarantaine dans le monde.

Avec l'adoption de trois résolutions liées à la gestion de l'eau par le conseil municipal, la Ville est en bonne position pour obtenir la désignation.