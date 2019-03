Alerte Amber pour retrouver une fillette de 5 ans qui aurait été enlevée dans une école de Markham, en Ontario

La police a été appelée à l'école publique Armadale, située au 11, avenue Coppard, à Markham, après qu’on lui eut signalé que la jeune élève de 5 ans avait été enlevée dans sa salle de classe par son père, Soloman Jaffri. L’homme n'est pas censé avoir accès à l'enfant.

Selon la police régionale de York, le père et l'enfant auraient pris un taxi qui les a déposés sur la promenade New Delhi, un secteur commercial de Markham située à environ 3 km à l'est de l'école.

Le suspect et l'enfant auraient ensuite quitté les lieux à bord d'un autre véhicule, selon des informations obtenues sur place par les policiers. Les policiers ignorent de quel type de véhicule il s'agit pour le moment.

Jannah Jaffri, 5 ans, fillette, mesure 1,2 mètre, peau brune clair, cheveux mi-longs, yeux bruns. Photo : Radio-Canada

Description de l'enfant :

Jannah Jaffri

5 ans

1,2 m

Peau brun clair, cheveux mi-longs, yeux bruns

Vêtue d’un pull rose, d’un débardeur blanc, de leggings gris, d’un manteau bleu marine et d’un sac à dos licorne blanc brillant

Description du suspect :

Soloman Jaffri

25 ans

Peau brune

1,8 m

Cheveux châtains courts

Il a le prénom Jannah tatoué sur le bras droit

Vêtu d'un manteau bleu marine et d'un pantalon cargo noir

Toute personne ayant des informations est priée de contacter immédiatement le service de police régional de York au 1 866 876-5423, poste 7008.

