L'Abitibi-Témiscamingue toujours en pénurie de pharmaciens en milieu hospitalier

Selon l'Association, malgré une croissance des besoins, il est toujours aussi difficile de recruter une relève en pharmacie hospitalière.

L'Abitibi, c'est quand même une région qui est particulièrement touchée. Notre enquête révèle que vous êtes à 42 % de taux de pénurie, par rapport à une situation provinciale de 19 %, donc c'est extrêmement significatif. Sur 26 postes qui existent dans la région, il y en a 11 à découvert. C'est une situation qui est extrêmement importante , précise Linda Vaillant, directrice de l'Association.

Afin de régler le problème de pénurie, l'Association estime qu'il faudrait diplômer plus de 100 pharmaciens par année.