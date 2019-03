Aider les aînés à conserver plus de leurs payes et prestations

« Il est important pour nous que les aînés aient plus d’argent dans leurs poches », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse.

Bonification du Supplément de revenu garanti

Les aînés à faible revenu seront en mesure de garder une plus grande partie de leurs gains de travail.

Depuis 2008, l’exemption des gains du Supplément de revenu garanti (SRG) permet aux aînés à faible revenu et à leurs conjoints de gagner jusqu’à 3500 $ par année en revenu d’emploi sans déclencher une réduction des prestations. Mais le gouvernement estime que de plus en plus d’aînés souhaitent avoir un travail indépendant et en tirer un revenu sans être pénalisés.

C’est pourquoi les aînés qui ont droit au SRG bénéficieront désormais d’une exemption complète jusqu’à 15 000 $ en revenu d’emploi et de travail. Cette bonification se décline ainsi :

le montant de l’exemption sera augmenté de 3500 $ à 5000 $ par année;

l’exemption partielle de 50 % s’appliquera désormais au-delà de 5000 $ et jusqu’à 10 000 $.

Cette bonification du SRG coûterait au gouvernement environ 1,76 milliard de dollars sur quatre ans.

Inscription proactive au RPC

Le gouvernement propose également d’inscrire automatiquement d’ici 2020 les Canadiens qui sont âgés de 70 ans et plus au Régime de pensions du Canada (RPC). En ce moment, de nombreux aînés « ne la font pas [la demande] ou la font tard et sont ainsi privés de leurs prestations », explique Ottawa dans son budget.

Ainsi, dès 2020, environ 40 000 personnes âgées de 70 ans et plus recevront une pension de retraite mensuelle moyenne de 302 $.

Ceux qui préfèrent ne pas recevoir de prestations de retraite pour ne pas être désavantagés financièrement auront maintenant un an pour renoncer au RPC.

L’inscription proactive coûterait 9,6 millions de dollars et serait financée à partir du compte du Régime de pensions du Canada.

Pensions en cas de faillite de l’employeur

Afin de mieux protéger les régimes de retraite offerts par des employeurs qui font faillite – comme ce fut le cas avec Sears –, le gouvernement propose d’instaurer des modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Le gouvernement accordera notamment aux tribunaux une plus grande capacité d’examiner les paiements versés aux cadres de direction à la suite d’une faillite. De plus, les entreprises cotées en bourse constituées sous le régime fédéral devront divulguer leurs politiques relatives aux travailleurs en cas d’insolvabilité.

Autres investissements visant les aînés :