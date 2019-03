L’embâcle de la Bonaventure dans la cible des experts

L’embâcle de plusieurs kilomètres menace le pont. Le diagnostic permettra d'orienter les interventions du ministère des Transports et de la Ville de Bonaventure, explique le maire Roch Audet. On a eu de l'information sommaire, dit-il, mais on va avoir un rapport qui va sortir et qui va nous donner une série de recommandations et d'informations.

Les spécialistes effectuent des forages et observent les mouvements de la structure, les couverts de glace qui n’ont pas bougé ou les chenaux qui se sont développés pendant les dernières semaines, les derniers mois , énumère le géographe et physicien, Pierre Corbin.

C’est en mesurant l'épaisseur de l’embâcle à divers endroits ainsi que le débit de l’eau qui circule sous le couvert de glace que les experts pourront anticiper l’évolution de l’amoncellement. Ça va nous dire quels genres de risques, de blocage additionnel pour la crue printanière , précise Pierre Corbin d'Hydro-Météo.

Les données indiquent que la glace atteint 1,5 mètre par endroit. Ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup plus de glace printanière ici. Le danger, c'est si la crue printanière se fait rapidement ou s’il y a beaucoup de pluie pendant le printemps , commente M. Corbin.

En Gaspésie, des embâcles se sont aussi formés sur les rivières Restigouche, Cap-Chat , Sainte-Anne et Dartmouth en décembre dernier. Il n'y a pas de risque imminent, selon la Sécurité civile, mais ces rivières sont aussi sous surveillance.



D'après le reportage de Pierre Cotton