Les urgences du Grand Montréal débordent

Les salles d'urgence des hôpitaux du Grand Montréal demeurent très achalandées, et ce, malgré une chute marquée de l'activité grippale au Québec depuis les Fêtes.

En regardant l’indice d'activité grippale du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), on s’aperçoit qu’il y a une baisse progressive du nombre de cas déclarés d’influenza dans la province depuis le début de l’année.

Le LSPQ dénombre 615 cas positifs pour le virus de l'influenza A et 19 cas positifs pour le virus de l'influenza B pour la semaine numéro dix, qui se terminait le 9 mars dernier.

À titre comparatif, le LSPQ recensait 1635 cas positifs pour le virus de l'influenza A et 17 cas positifs pour le virus de l'influenza B pour la semaine numéro un qui se terminait le 5 janvier 2019.

Néanmoins, Radio-Canada a pu constater en fin de matinée une forte demande de la part de la population des services d’urgence des hôpitaux métropolitains.

La majorité des institutions débordent et certaines dépassent largement leur capacité d'accueil.

En parcourant le répertoire www.indexsante.ca (Nouvelle fenêtre) , on constate que les régions de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides sont les plus touchées.

Les taux dans les différentes régions

Sur l’île de Montréal, 17 des 21 salles d’urgence présentent un achalandage supérieur à leur capacité d’accueil. Les pires temps d’attente ont été observés à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (163 %), à l'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis (157 %), à l’Hôpital de LaSalle (153 %) et à l’Hôpital de Verdun (142 %).

Sept des huit salles d’urgence des centres hospitaliers de la Montérégie débordent; seul l’Hôpital Barrie Memorial obtient un taux en deçà de 100, soit 60 %. Les trois établissements les plus sollicités sont l’Hôpital Pierre-Boucher (194 %), l’Hôpital Honoré-Mercier (158 %) et le Centre hospitalier Anna-Laberge (150 %).

Quatre des six hôpitaux des Laurentides dépassent la capacité d’accueil : l’Hôpital de Mont-Laurier (240 %), l’Hôpital de Saint-Eustache (175 %), l’Hôpital régional de Saint-Jérôme (133 %) et l’Hôpital Laurentien (106 %).

Les deux hôpitaux dans la région de Lanaudière sont aussi à plein régime. L’Hôpital Pierre-Le Gardeur affiche un taux d’occupation de 189 % alors que celui du Centre hospitalier régional de Lanaudière est de 133 %.

À Laval, la Cité de la santé affiche un taux d’occupation de 122 %.