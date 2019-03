C'est la fin pour l'émission Second regard

L'annonce a été faite par la directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien.

« Cette décision de programmation, bien que difficile, nous apparaît nécessaire pour faire face aux changements rapides dans les habitudes de consommation de l’information. Nous avons la responsabilité comme diffuseur public de nous assurer que notre offre en information atteigne tous les citoyens, peu importe la plateforme qu’ils consultent », a déclaré Luce Julien par voie de communiqué.

Selon Radio-Canada, la grande majorité des employés de Second regard continuera de travailler au sein des équipes d'affaires publiques télé.

Le diffuseur a soutenu que les questions entourant la quête de sens portées par l’émission Second regard demeureront au cœur de l’offre du service de l’Information. L'expertise de son animateur Alain Crevier devrait continuer d'être mise en valeur sur les différentes plateformes du diffuseur public.

Il est spécifié dans le communiqué qu'Alain Crevier développera un projet audio numérique autour des grandes réflexions qui formaient la trame de l'émission. L'animateur et des membres de son équipe devraient continuer de travailler sur de grands dossiers qui touchent des questions d’éthique et d’humanisme. On parle notamment de reportages qui devraient être diffusés dans les Téléjournaux, à L’heure du monde, à Désautels, à Enquête et sur ICI RDI.

Second regard a été créée par le service des émissions religieuses de Radio-Canada il y a près de 45 ans. Par la suite, l'émission a évolué progressivement pour devenir un magazine d’affaires publiques axé sur la quête de sens sous toutes ses formes. Myra Cree l'a animée de 1977 à 1984. Alain Crevier est à la barre de Second regard depuis 1995. Elle était produite à Québec depuis 1996.

Plusieurs émissions n'ont pas été renouvelées pour la saison 2019-2020 à Radio-Canada. Entrée principale, Marina Orsini, Deuxième chance, Les dieux de la danse et ICI Laflaque ne seront pas de retour.