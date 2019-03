Manifestation à Fredericton en marge du budget provincial

Des centaines de manifestants sont arrivés à bord de plusieurs autobus.

Parmi eux se trouvent notamment des employés de foyers de soins qui réclament de meilleurs salaires et meilleures conditions de travail. Certains dénoncent les actions du gouvernement dans le cadre des négocaitions pour une nouvelle convention collective de plus 4000 employés de 46 foyers.de soins.

Il est temps d’écouter les travailleurs. Les travailleurs à travers la province sont écoeurés, spécialement les travailleurs des foyers de soins. Ça fait deux ans qu’ils négocient un contrat avec une association, et à la fin c’est le gouvernement qui donne l’argent à l’association. Il est temps que le gouvernement arrête de se cacher en arrière des cours et qu’il s’assoie à la table et qu’il respecte le processus de négociation , affirme un représentant du Congrès du travail du Canada, Serge Landry, lui-même ancien travailleur d’un foyer de soins.

Des centaines de manifestants pour les travailleurs de foyers de soins devant l’Assemblée législative a Fredericton. #icinb pic.twitter.com/2dfZEKau2B — Michèle Brideau (@mbrideau_rc) 19 mars 2019

Ces travailleurs réclament le droit de faire la grève tandis que le gouvernement fait appel aux tribunaux pour faire respecter la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, qui stipule qu’un certain nombre de travailleurs de ces établissements doit rester en poste en cas de grève. Le gouvernement dit agir ainsi pour protéger les résidents des foyers de soins, mais les syndiqués tiennent au droit de grève.

C’est très fâchant. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent encore dans les foyers de soins, et les émotions sont comme des montagnes russes. Une minute ils sont contents, une autre minute ils sont fâchés. Ça ne date pas juste d’hier. Ça fait [plus de] dix ans que le gouvernement Graham nous a enlevé le droit de grève. Ç’a pris dix ans pour aller à travers les cours pour finalement avoir eu le droit de grève de nouveau, et maintenant ils vont de nouveau à travers les cours pour nous l’enlever , déplore Serge Landry.

Les organisateurs disent attendre 2000 manifestants.

Avec des renseignements de Michèle Brideau et de Hadeel Ibrahim, de CBC