L'Alberta déclenche des élections générales

La campagne électorale doit durer 28 jours, ce qui porte la date du scrutin au 16 avril.

La formation de Rachel Notley tentera de briguer un second mandat à la tête de la province. Elle dirigeait un gouvernement majoritaire depuis mai 2015.

Son principal adversaire dans la course, le Parti conservateur uni (PCU), est un nouveau parti issu de la fusion entre les deux principales forces de droite en Alberta : le Wildrose et le Parti progressiste-conservateur.



Dirigée par Jason Kenney, la formation politique débute sa campagne dans la tourmente. CBC News a révélé samedi que l'équipe de campagne de Jason Kenney aurait collaboré avec celle de son rival Jeff Callaway lors de la course à la direction du PCU, en 2017, pour discréditer leur adversaire commun Brian Jean, ancien chef du Wildrose.



Le parti fait aussi l'objet d'une enquête de la GRC au sujet d'allégations de contributions financières illégales.



Lundi, la veille du déclenchement, le gouvernement néo-démocrate a donné le ton de sa campagne à venir à l'occasion du discours du Trône. Quatre priorités sont mises de l'avant : réduire les files d'attente dans les hôpitaux, diversifier l'économie, rendre la garde d'enfants moins coûteuse et poursuivre la réforme des contributions électorales.

Le gouvernement avait jusqu'à la fin du mois de mai pour tenir des élections en vertu de la loi électorale.

