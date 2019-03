Les lunchs de poisson qui dérangent au bureau

Sur les lieux de travail, l’odeur qui émane des mets de poisson réchauffés suscite souvent des débats. Si le poisson frais sent surtout la mer, celui qu’on réchauffe sent plutôt… le poisson pas frais. « La nature a donné aux poissons des molécules qui leur sont propres afin de les protéger du froid dans des eaux très froides, les bromophénols », explique Érik Ayala, docteur en science des aliments.

Lorsque le poisson meurt, les bactéries et les enzymes propres au poisson vont transformer les bromophénols en triméthylamine. C’est cette molécule-là qui sent fort et qu’on identifie au poisson qui pue, et la chaleur stimule son émanation.

Érik Ayala, docteur en science des aliments