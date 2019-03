Le pape François a refusé la démission du cardinal Barbarin, condamné à six mois de prison

Lundi, lors d'une rencontre avec le pape François au Vatican, « j’ai remis ma mission entre les mains du Saint-Père », indique l'archevêque de Lyon dans un communiqué. « En invoquant la présomption d’innocence, il n’a pas voulu accepter cette démission. »

« Il m’a laissé la liberté de prendre la décision qui me paraît la meilleure pour la vie du diocèse de Lyon, aujourd’hui », ajoute-t-il. « À sa suggestion et parce que l’Église de Lyon souffre depuis trois ans, j’ai décidé de me mettre en retrait pour quelque temps et de laisser la conduite du diocèse au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten ».