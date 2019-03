Les procès-verbaux de l’ACFR rendus publics d’ici la fin de la semaine

« Il faut retoucher tous les points qui ont été discutés depuis novembre. Je vous assure que nous avons mis nos corrections et nos ajustements. D’ici la fin de la semaine, le tout sera en ligne », a-t-il déclaré à l’émission Point du jour, mardi matin.

Par ailleurs, la clôture de l’exercice financier n’a pas été abordée lors de la rencontre de l'organisme lundi soir, précise M. Kabahizi.

« Nous avons encore trois mois pour organiser notre assemblée générale annuelle et finaliser le tout. Ce sont des points qui sont en bonnes mains. On est au point de faire avancer les choses et pour que le tout marche proprement », affirme-t-il.

Rencontres accessibles au public?

Selon M. Kabahizi, la rencontre du conseil d’administration lundi soir a été « sereine » et « productive » pour la première fois en quatre mois.

Lors de la première rencontre du nouveau conseil d’administration, le 11 mars dernier, un huis clos avait été voté par les membres. En entrevue à l’émission Point du jour, mardi, Fançois-Regis Kabahizi explique que les rencontres pourraient être publiques.

« Nous sommes dans une phase de développement, mais c’est quelque chose qui est encore sur table et que nous devons considérer développer. Il est vrai que nos rencontres soient publiques et accessibles et il faut développer d’ici peu cette politique », ajoute M. Kabahizi.

Une session extraordinaire de l’ACFR devait se tenir le 13 avril, mais la date sera modifiée puisque « plusieurs ont des engagements », mentionne le président de l'ACFR.