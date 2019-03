La saison des nids de poule

Dans le Grand Sudbury, le directeur général de la Croissance et de l’Infrastructure, Tony Cecutti, affirme que l’hiver particulièrement froid et enneigé a contribué à la détérioration des routes.

Habituellement, ce sont les cycles de gel et de dégel qui créent les conditions idéales pour la formation de nids de poule.

Tony Cecutti, directeur général de la Croissance et de l’Infrastructure du Grand Sudbury Photo : CBC / Erik White

L’an dernier, nous avons eu plus de cycles de gel et de dégel , précise-t-il. Cette année, janvier et février ont été très froids, mais le sol est bien plus humide. Les cycles de gel et de dégel qui nous avons eus ont été bien plus sévères.

Les Sudburois peuvent signaler les dégâts sur les routes en appelant le 311.

Selon M. Cecutti, les réparations prennent habituellement entre quatre jours et quelques semaines.

Il précise que les routes plus achalandées, où l’on circule plus rapidement, sont réparées en priorité.

C’est une question de sécurité routière , explique-t-il.

À Thunder Bay, la municipalité a reçu 180 plaintes concernant les nids de poule depuis le début de l’année.

Le Python 5000 est utilisé depuis 2 ans pour colmater les nids de poule à Thunder Bay. Photo : CBC/Amy Hadley

Ce nombre est comparable aux 175 plaintes qu’elle avait reçues à pareille date en 2018, et bien en deçà des 267 plaintes de 2016.