Plus de 2,6 millions d’Africains touchés par le cyclone Idai

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), le cyclone a touché pas moins de 1,7 million de personnes au Mozambique et 920 000 autres au Malawi voisin. Ces chiffres n’incluent pas le Zimbabwe, aussi durement touché par la tempête qui a balayé la région.

Une responsable régionale du PAM, Lola Castro, affirme que des marées de tempête pouvant atteindre 6 mètres ont dévasté les zones situées aux abords de plusieurs cours d’eau de la côté ouest du Mozambique, l’un des pays les pauvres du monde, et les inondations risquent d’empirer au cours des prochaines heures.

Le ministre de l’Environnement du Mozambique, Celson Correia, soutient qu’une surface d’un rayon de 100 kilomètres est totalement inondée.

La ville portuaire de Beira, qui compte un demi-million d'habitants, a été « endommagée ou détruite à 90 % » selon la Croix-Rouge, qui évoque une destruction « énorme et terrifiante ».

En bateaux pneumatiques et en hélicoptères, des humanitaires tentent toujours mardi de porter secours à des personnes qui se sont réfugiées dans des arbres ou sur des toits.

« Dans les arbres, les gens doivent se battre avec des serpents, des insectes, des animaux », relate Ian Scher, président de l'organisation sud-africaine Rescue SA qui participe aux opérations de secours au Mozambique.

On sauve qui on peut et les autres vont périr. On doit prendre des décisions difficiles. Parfois on ne peut sauver que deux personnes sur cinq. Parfois on leur laisse de la nourriture et on va secourir une autre personne qui est plus en danger.

Ian Scher, président de Rescue SA