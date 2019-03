Val-d’Or prépare la première phase des travaux de revitalisation du centre-ville

Les travaux qui auront lieu cet été concernent le secteur situé entre la 9e Rue et le boulevard Lamaque. Il s’agira de travaux d’aménagements de surface.

Certaines phases subséquentes nécessiteront par contre des travaux majeurs.

Quand on arrivera dans les phases trois, quatre et cinq, on va devoir excaver puis enlever toutes les vieilles conduites, puis les vieux tuyaux qui brisent à l’occasion.

Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or