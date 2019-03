Un autre colis suspect à la station de métro Broadview

Des agents de la Commission de transport (CTT) ont trouvé le colis tôt mardi matin, indique la police, qui est sur place.

Lundi, la station Broadview avait été fermée durant la majeure partie de la matinée, après la découverte d'un colis suspect qui était finalement inoffensif, selon les policiers.

La station de métro Broadview est fermée lundi matin. Photo : CBC/Paul Smith

Mardi matin, les rames de métro ne s'arrêtent pas à nouveau à la station. Des autobus de remplacement font la navette entre les stations Pape et Castle Frank.

Les tramways et les autobus ne desservent pas non plus la station Broadview.

Une enquête policière est en cours.

Suspect arrêté

Les policiers ont appréhendé un suspect mardi matin, mais ne confirment pas pour l'instant s'il s'agit de l'homme de 53 ans, Kamal Badri, qui était recherché pour l'alerte au colis suspect de lundi.

La police croit que les événements de mardi matin sont liés à ceux de lundi, mais ne sont pas en mesure de le confirmer pour le moment.