Atterrissage d’urgence d’un avion de British Airways à Terre-Neuve

L’appareil était parti de New York quelques heures plus tôt et il faisait route à destination de Londres lorsque le pilote a annoncé qu’il y avait peut-être un feu dans la soute.

Tous les passagers sont restés calmes et l’équipage a bien réagi, selon le passager James Sterling. Certains étaient craintifs, mais personne n’a paniqué, ajoute-t-il.

Le pilote avait annoncé aux passagers qu’il y avait peut-être un feu dans la soute avant et que l’avion faisait demi-tour vers le Canada, ce qui a pris environ une heure, explique James Sterling.

L’appareil s’est posé à Saint-Jean vers 2 h 30.

Les pompiers étaient prêts à intervenir, mais il n’y a pas eu de feu dans l'avion.

Agrandir l’image Les pompiers ont vérifié la soute avant de l'appareil, et il n'y avait aucun incendie, Photo : CBC/Fred Hutton

Les 209 personnes à bord sont saines et sauves. Elles ont été transportées à des hôtels de la région pour y passer le reste de la nuit.

Avec les renseignements de Fred Hutton, de CBC