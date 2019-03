Stationnement au centre-ville : les citoyens seront consultés

En analysant les statistiques des horodateurs et de location de vignettes, la Ville de Sherbrooke a pu mettre le doigt sur de nombreuses lacunes, parmi lesquelles une signalisation déficiente, des périodes de gratuité insuffisante et un manque de cohésion entre les différentes politiques de stationnement sur son territoire.

En ayant toute cette information, on peut dresser un portrait plus juste de la situation et démystifier certaines perceptions , croit la présidente du comité de revitalisation du centre-ville, Chantal L’Espérance.

Cette analyse est une étape de plus dans l’élaboration de la Politique de gestion des stationnements, dont le dépôt est prévu au printemps 2019.

On commence par le centre-ville, car c’est là que les besoins sont les plus criants et problématiques. Chantal L'Espérance, présidente du comité de revitalisation du centre-ville

Le document présenté au conseil municipal démontre aussi que la construction d’un parc de stationnement ne sera pas rentable avec les tarifs actuels.

Chantal L’Espérance souligne toutefois que certains mythes ont pu être déboulonnés grâce à cette analyse, notamment sur la tarification en vigueur au centre-ville.

En la comparant avec six autres villes, il a été possible de constater que le prix du stationnement dans ce secteur demeure majoritairement inférieur aux autres municipalités, malgré l'augmentation récente de 0,25 $ par heure.

Quelques chiffres sur le stationnement Revenus totaux des stationnements publics : 2,6 millions de dollars

Prix de construction d’une case de stationnement de surface : 13 100 $

Prix de construction d’une case de stationnement à étages : 33 800 $

Les voitures représentent 70 % des déplacements au centre-ville

Les citoyens à la rescousse

La Ville de Sherbrooke entendra les propositions des citoyens sur cet enjeu le 10 avril prochain, à 18 h 30, à la Capsule Bistro Cinéma lors d'une soirée de consultation et d’idéation.

Le tarif horaire, le nombre d’emplacements nécessaires, l’ajout de transport actif, l'aménagement des futures infrastructures, la gouvernance: tout sera sur la table, promet la Ville.

On va mettre les citoyens à profit pour trouver ensemble les meilleures solutions pour faire face aux enjeux qui nous attendent pour le développement et l’attractivité du centre-ville. On veut avoir une politique actuelle et moderne , estime Chantal L’Espérance.

La Municipalité présentera certaines propositions de base lors de cette soirée, mais elle assure que le débat sera ouvert aux idées.